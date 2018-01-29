Мишин: Российские фигуристки должны брать золото и серебро Игр-2018

Заслуженный тренер Россиидал свой прогноз на выступление российских фигуристов на Олимпиаде-2018.

В Пхенчхане Россию представят Алина Загитова, Евгения Медведева, Мария Сотскова (женское одиночное катание), Дмитрий Алиев, Михаил Коляда (мужское одиночное катание), Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Наталья Забияко / Александр Энберт, Кристина Астахова / Алексей Рогонов (спортивные пары), Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьев, Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро (танцы на льду).

«Вкратце о наших шансах: женщины — надо два места взять, включая золото. Думаю, что золото и серебро будет. В парном катании у нас шансы от золотой до бронзовой.

Мужчинам сложно будет бороться за медаль, хотя Коляда результаты близкие к этому уже показывал. Я расцениваю шансы на попадание наших мальчиков на пьедестал возможными, но золотая медаль мне представляется в тумане», — цитирует ТАСС Мишина.

При этом, уверен тренер, танцевальные пары покажут результат по крайней мере на два места ниже, чем на чемпионате Европы.