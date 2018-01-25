Объявлен состав сборной России по хоккею на ОИ-2018

Тренерский штаб национальной сборнойобъявил состав на XXIII Зимние Олимпийские игры, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Состав сборной России:

вратари:Василий Кошечкин («Металлург»), Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА);

защитники: Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Артем Зуб, Андрей Зубарев, Динар Хафизуллин (все – СКА), Богдан Киселевич, Алексей Марченко, Никита Нестеров (все – ЦСКА);

нападающие: Александр Барабанов, Никита Гусев, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Сергей Калинин, Илья Ковальчук, Николай Прохоркин, Вадим Шипачев, Сергей Широков (все – СКА), Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Иван Телегин (все – ЦСКА), Сергей Мозякин («Металлург»).

В ходе заключительного этапа подготовки к турниру с командой будут тренироваться трое резервных игроков — это защитники Никита Трямкин («Автомобилист») и Егор Яковлев (СКА), а также нападающий Владимир Ткачёв («Ак Барс»).

Все 25 игроков сборной, а также тренерский штаб национальной команды медицинский, административный и технический персонал уже получили официальные приглашения от МОК.

Хоккейный турнир среди мужских команд на Олимпиаде в Пхенчхане пройдет с 14 по 25 февраля. Российская команда выступит под олимпийским флагом.