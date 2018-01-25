Определен состав женской хоккейной сборной России на ОИ-2018

Тренерский штаб женской сборной России определился с составом на Олимпийские Игры-2018, которые пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Состав команды выглядит следующим образом:

Вратари: Надежда Александрова, Надежда Морозова, Валерия Тараканова;

Защитники: Мария Баталова, Лиана Ганеева, Ангелина Гончаренко, Екатерина Лобова, Екатерина Николаева, Нина Пирогова, Светлана Ткачева, Анастасия Чистякова;

Нападающие: Елена Дергачева, Евгения Дюпина, Фануза Кадирова, Диана Канаева, Виктория Кулишова, Валерия Павлова, Екатерина Смолина, Ольга Сосина, Алена Старовойтова, Анна Шохина, Алевтина Штарева, Людмила Белякова;

Запасные: Екатерина Лихачева и Татьяна Шаталова.

Первоначально было объявлено, что заявка нападающей Людмилы Беляковой не одобрена для приглашения на турнир Международным олимпийским комитетом. Однако вчера ФХР был получен электронный список с ее фамилией.

В настоящий момент женская национальная сборная России проходит завершающий этап подготовки к Играм.

С 21 января подопечные Алексея Чистякова находятся на сборе в Хабаровске, где проведет несколько товарищеских игр.

Утром 4 февраля сборная отправится в Корею, где 11 февраля матчем против Канады стартует на групповом этапе олимпийского турнира.