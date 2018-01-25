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Олимпиада-2018
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    Определен состав женской хоккейной сборной России на ОИ-2018

    Сборная России Хоккей
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    Сборная России
    На фото:Сборная России
    Тренерский штаб женской сборной России определился с составом на Олимпийские Игры-2018, которые пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

    Состав команды выглядит следующим образом:

    Вратари: Надежда Александрова, Надежда Морозова, Валерия Тараканова;

    Защитники: Мария Баталова, Лиана Ганеева, Ангелина Гончаренко, Екатерина Лобова, Екатерина Николаева, Нина Пирогова, Светлана Ткачева, Анастасия Чистякова;

    Нападающие: Елена Дергачева, Евгения Дюпина, Фануза Кадирова, Диана Канаева, Виктория Кулишова, Валерия Павлова, Екатерина Смолина, Ольга Сосина, Алена Старовойтова, Анна Шохина, Алевтина Штарева, Людмила Белякова;

    Запасные: Екатерина Лихачева и Татьяна Шаталова.

    Первоначально было объявлено, что заявка нападающей Людмилы Беляковой не одобрена для приглашения на турнир Международным олимпийским комитетом. Однако вчера ФХР был получен электронный список с ее фамилией.

    В настоящий момент женская национальная сборная России проходит завершающий этап подготовки к Играм.

    С 21 января подопечные Алексея Чистякова находятся на сборе в Хабаровске, где проведет несколько товарищеских игр.

    Утром 4 февраля сборная отправится в Корею, где 11 февраля матчем против Канады стартует на групповом этапе олимпийского турнира.

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