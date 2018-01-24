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Олимпиада-2018
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    МОК запретил проносить флаг России на соревнования ОИ-2018

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    Российский флаг
    На фото:Российский флаг
    Во время Олимпиады-2018 болельщикам будет запрещено проносить на трибуны флаги стран, не участвующих в Играх.

    Об этом сообщает «Спорт-Экспресс», ссылаясь на выписку из регламента соревнований Международного олимпийского комитета, касающаяся правил поведения болельщиков на объектах Игр.

    Один из пунктов опубликованной на сайте Олимпийских игр-2018 выписки – «Флаги не участвующих стран». Вердикт – «Запрещено».

    Напомним, 5 декабря 2017 года исполком МОК временно приостановил членство ОКР и постановил организовать допуск спортсменов сборной на Игры-2018 в качестве Олимпийских атлетов России при выполнении ряда критериев.

    Представители делегации при этом не могут использовать национальную символику, на их форме не допускаются повторение трех цветов российского флага, они будут выступать под знаменем МОК, а в случае их победы – исполняться олимпийский гимн.

    Таким образом, поскольку Россия в Олимпиаде официально участия не принимает, флаг РФ оказывается вне закона на объектах Игр.

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