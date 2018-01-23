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Олимпиада-2018
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    МОК не пригласил на Игры-2018 саночниц Иванову и Демченко

    Сборная России Скелетон
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    Татьяна Иванова
    На фото:Татьяна Иванова
    Международный олимпийский комитет (МОК) не включил в список спортсменов, приглашенных для участия в Олимпиаде-2018, саночниц Татьяну Иванову и Викторию Демченко, сообщил исполнительный директор Федерации санного спорта России Станислав Тюрин «Р-Новостям».

    «Среди наших есть Татьяна Иванова и Виктория Демченко, на сегодняшний момент МОК не пригласил этих спортсменок, но мы включим их в заявку на Игры. Ждём объяснения МОК.

    На сегодняшний день сотрудничаем с ОКР и юристами. Большой вопрос по специалистам, пока у нас нет количества, имен и фамилий специалистов, которые приглашены на 100% и которые не приглашены на Олимпиаду. Информации нет, а времени остается не так много. Нет пока объяснений от МОК, почему тот или иной спортсмен не допущен. Это не только к нашей федерации относится, а ко всем остальным. Реакция МОК должна последовать завтра-послезавтра.

    Татьяна Иванова — лидер женской сборной России, она выиграла предолимпийскую неделю в Сочи, она потенциальный медалист. Не хочется думать, что это специальный заговор против России, против наших спортсменов. Я считаю, что имеет место большая несогласованность в работе МОК и международных федераций. Возможно, и имеется недоработка Олимпийского комитета России, с нашей стороны, но не приглашать в последний момент ведущих спортсменов страны — это ужасно. Но в любом случае мы поддерживаем участие в Олимпиаде даже под нейтральным флагом», — приводит слова Тюрина «Р-Новости».

    Кроме того, по предварительной информации, конькобежцы Денис Юсков, Павел Кулижников, шорт-трекистки Евгения Захарова, Татьяна Бородулина и другие лидеры российской сборной также не получат приглашения на Игры, как и ряд российских хоккеистов.

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