МОК не пригласил на Игры-2018 саночниц Иванову и Демченко

Международный олимпийский комитет (МОК) не включил в список спортсменов, приглашенных для участия в Олимпиаде-2018, саночниц сообщил исполнительный директор Федерации санного спорта России«Р-Новостям».

«Среди наших есть Татьяна Иванова и Виктория Демченко, на сегодняшний момент МОК не пригласил этих спортсменок, но мы включим их в заявку на Игры. Ждём объяснения МОК.

На сегодняшний день сотрудничаем с ОКР и юристами. Большой вопрос по специалистам, пока у нас нет количества, имен и фамилий специалистов, которые приглашены на 100% и которые не приглашены на Олимпиаду. Информации нет, а времени остается не так много. Нет пока объяснений от МОК, почему тот или иной спортсмен не допущен. Это не только к нашей федерации относится, а ко всем остальным. Реакция МОК должна последовать завтра-послезавтра.

Татьяна Иванова — лидер женской сборной России, она выиграла предолимпийскую неделю в Сочи, она потенциальный медалист. Не хочется думать, что это специальный заговор против России, против наших спортсменов. Я считаю, что имеет место большая несогласованность в работе МОК и международных федераций. Возможно, и имеется недоработка Олимпийского комитета России, с нашей стороны, но не приглашать в последний момент ведущих спортсменов страны — это ужасно. Но в любом случае мы поддерживаем участие в Олимпиаде даже под нейтральным флагом», — приводит слова Тюрина «Р-Новости».

Кроме того, по предварительной информации, конькобежцы Денис Юсков, Павел Кулижников, шорт-трекистки Евгения Захарова, Татьяна Бородулина и другие лидеры российской сборной также не получат приглашения на Игры, как и ряд российских хоккеистов.