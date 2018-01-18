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Олимпиада-2018 в Пхёнчхане
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    Родченков подозревает британских атлетов в употреблении допинга

    Между тем Скандалы Допинг
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    Григорий Родченков
    На фото:Григорий Родченков
    Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков подозревает британских атлетов в употреблении допинга.

    Об этом рассказал режиссер документального фильма «Икар» Брайан Фогель.

    «Не хочу называть имена, однако мне известно, что Григорий, основываясь на странностях в результатах допинг-тестов, подозревал некоторых спортсменов в употреблении допинга. Было несколько британских спортсменов, которых он упоминал.

    Родченков рассказал мне, что тестирование на Олимпиаде в Лондоне, по его мнению, было худшим из всех, что он видел на Играх. Он присутствовал в лаборатории и сказал мне, что там был беспорядок.

    Такой день: допинговые дневники Родченкова

    Поэтому я считаю справедливым предположить, что в допинговом скандале замешаны не только российские спортсмены», — цитирует Фогеля BBC.

    Отметим, что Родченков был одним из героев документального фильма «Икар», премьера которого состоялась 20 января 2017 года.

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