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    Фаткулина не поедет на слушания CAS

    Допинг Коньки Сборная России
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    Ольга Фаткулина
    На фото:Ольга Фаткулина
    Российская конькобежка Ольга Фаткулина заявила, что не поедет в Лозанну на слушания Спортивного арбитражного суда.

    Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) из-за допинговых нарушений аннулировал ее результаты на Олимпиаде в Сочи, включая серебро на 500-метровке, а также пожизненно отстранил от участия в Играх.

    Аналогичное наказание было наложено на еще троих конькобежцев. Все они подали апелляцию в CAS.

    «Ехать я туда не хочу. Присутствием моим там ничего не изменится, лучше мне весь этот бред не слушать. А то сидишь, слушаешь и хочется ответить.

    Мне лучше сейчас быть с командой, чувствовать спортивную атмосферу, когда люди куда-то стремятся, для меня так это проще пройдет, даже лучше, чем если бы я осталась дома, с друзьями», — цитирует «Р-Спорт» Фаткулину.

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