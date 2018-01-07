Фаткулина не поедет на слушания CAS

Российская конькобежказаявила, что не поедет в Лозанну на слушания Спортивного арбитражного суда.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) из-за допинговых нарушений аннулировал ее результаты на Олимпиаде в Сочи, включая серебро на 500-метровке, а также пожизненно отстранил от участия в Играх.

Аналогичное наказание было наложено на еще троих конькобежцев. Все они подали апелляцию в CAS.

«Ехать я туда не хочу. Присутствием моим там ничего не изменится, лучше мне весь этот бред не слушать. А то сидишь, слушаешь и хочется ответить.

Мне лучше сейчас быть с командой, чувствовать спортивную атмосферу, когда люди куда-то стремятся, для меня так это проще пройдет, даже лучше, чем если бы я осталась дома, с друзьями», — цитирует «Р-Спорт» Фаткулину.