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Пхёнчхан-2018
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    Пять игроков из КХЛ вошли в состав сборной США по хоккею на ОИ-2018

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    Райан Стоа
    На фото:Райан Стоа
    Пять игроков из КХЛ вошли в состав сборной США на зимние Олимпийские игры-2018 в южнокорейском Пхенчхане, сообщается на официальном сайте Ассоциации хоккея США.

    В заявку вошли защитник Джонатон Блум из «Сочи», вратарь Райан Заполски, защитник Мэттью Гилрой и форвард Брайан О'Нилл из хельсинкского «Йокерита», а также форвард московского «Спартака» Райан Стоа.

    Полностью состав выглядит следующим образом:

    вратари — Заполски («Йокерит», КХЛ),

    защитники — Чэд Биллинс («Линчепинг», Швеция), Блум («Сочи», КХЛ), Уилл Борген (команда Университета Сент-Клауда, NCAA), Гилрой («Йокерит», КХЛ), Райан Гундерсон («Брюнес», Швеция), Бобби Сангвинетти («Лугано», Швейцария), Ноа Уэлч («Векше Лейкерс», Швеция), Джеймс Висневски («Кассель Хаскис», Германия),

    нападающие — Крис Бурк («Херши Беарс», АХЛ), Бобби Батлер («Милуоки Эдмиралс», АХЛ), Райан Донато (команда Гарвардского Университета, NCAA), Брайан Джионта, Джордан Гринуэй (команда Бостонского Университета, NCAA), Чэд Коларик («Адлер Мангейм», Германия), Брок Литтл («Давос», Швейцария), Джон Маккарти («Сан-Хосе», АХЛ), О'Нилл («Йокерит», КХЛ), Гаррет Роу («Цуг», Швейцария), Марк Аркобелло («Берн», Швейцария), Трой Терри (команда Денверского университета, NCAA), Стоа («Спартак», КХЛ), Джим Слэйтер («Фрибур-Готтерон», Швейцария).

    Главный тренер — Тони Гранато.

    Имена еще двух вратарей будут названы в середине января. Капитаном американской команды будет Брайан Джионта.

    Сборная США начнет выступление на хоккейном турнире ОИ 14 февраля матчем с командой Словении.

    Ранее сообщалось, что игроки НХЛ не примут участия в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

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