Иванова: МОК расчищает подиум для наших соперников

Российская саночницарассказала, что после ее отстранения от участия в Олимпиадах из партнеров по сборной ее поддержал лишь один человек.

Ранее она была пожизненно отстранена от участия в Олимпиадах, а результаты на Играх в Сочи аннулированы.

«После отстранения писали друзья, друзья друзей. Разумеется, президент ФССР Наталья Гарт сразу же позвонила, поддержала меня.

Интересно, что из сборной России написал лишь один парень, от которого я этого даже и не ждала. В сообщении говорилось: "Даже не знаю, что тебе сказать, но держись".

А вот остальные партнёры промолчали. Видимо, рады отстранению, у нас всё-таки индивидуальный вид спорта. Ну ничего, меня всё произошедшее разозлило ещё сильнее. Буду доказывать на трассе!

А что касается юридических моментов, то пойдём за правдой в другие организации. Будем добиваться справедливости. Мы еще повоюем в хорошем смысле слова за свои права и результаты.

Мне непонятно, зачем МОК так делают. Хотят, чтобы другие страны получили возможность завоевать медали в Пхёнчхане? Расчищают подиум для наших соперников?

Но все ведь будут прекрасно понимать, что сильные остались дома и не смогли приехать в Южную Корею. Эти решения принимаются под копирку… В бумагах они меняют только фамилии!

Повторюсь, даже в международной федерации нас полностью поддержали. Там нас приободряли, говорили, мол, поедете на Олимпийские игры, готовьтесь. Увы…», — цитирует RT Иванову