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    Латыпов, Серохвостов и Халили не выступят на чемпионате России по летнему биатлону

    Прочие Биатлон
    Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов и Карим Халили не выступят на чемпионате России по летнему биатлону. Соревнования пройдут в Красноярске.

    Эдуард Латыпов
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    Эдуард Латыпов

    Лидер российского биатлона Латыпов больше не выступит в Красноярске после неудачного старта на Кубке Содружества, где у него были проблемы с винтовкой. Как выяснилось, он поменял себе ложе, немного что‑то переделал, в нем что‑то сломалось. Стрелялось ему гораздо тяжелее, чем все ожидали. В итоге 17 промахов за три гонки.

    «Латыпов улетел сегодня рано утром из Красноярска, на чемпионате России он не выступит, как и Серохвостов, который изначально выступал с проблемами со здоровьем. Он уехал домой восстанавливаться. Халили, кстати, тоже улетел», — сказал корреспондент «Матч ТВ» Дмитрий Занин.

    Чемпионат России по летнему биатлону пройдет с 12 по 15 сентября.

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