Бреза-Буше одержала победу в масс-старте на ЧМ по биатлону

Жюстин Бреза-Буше Фото: globallookpress.com
Золото завоевала француженка Жюстин Бреза-Буше. Второй результат показала итальянка Лиза Виттоцци.
Бронзовая медаль в активе представительницы Франции Лу Жанмонно.
Биатлон. Чемпионат мира, Нове-Место
Масс-старт, 12,5 км. Женщины
1. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 34.37,2 (0 промахов).
2. Лиза Виттоцци (Италия) — +31,2 (0).
3. Лу Жанмонно (Франция) +56,7 (1).
4. Жулия Симон (Франция) +1.24,9 (3).
5. Ванессе Фойгт (Германия) +1.29,7 (0).
6. Лиза Тереза Хаузер +1.36,9 (1).