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    Бреза-Буше одержала победу в масс-старте на ЧМ по биатлону

    Прочие Биатлон
    В Нове-Место (Чехия) прошел женский масс-старт в рамках ЧМ по биатлону.

    Жюстин Бреза-Буше
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    Жюстин Бреза-Буше

    Золото завоевала француженка Жюстин Бреза-Буше. Второй результат показала итальянка Лиза Виттоцци.

    Бронзовая медаль в активе представительницы Франции Лу Жанмонно.

    Биатлон. Чемпионат мира, Нове-Место
    Масс-старт, 12,5 км. Женщины

    1. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 34.37,2 (0 промахов).
    2. Лиза Виттоцци (Италия) — +31,2 (0).
    3. Лу Жанмонно (Франция) +56,7 (1).
    4. Жулия Симон (Франция) +1.24,9 (3).
    5. Ванессе Фойгт (Германия) +1.29,7 (0).
    6. Лиза Тереза Хаузер +1.36,9 (1).

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