Формула-1 презентовала расписание первых восьми Гран-при сезона

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала официальное расписание первых восьми этапов сезона 2020 года. Все они пройдут в Европе.

Как и ожидалось, сезон возьмет старт в Австрии 3–5 июля, там же пройдет и второй этап 10–12 июля.

Затем чемпионат переместится в Венгрию (17-19 июля). Четвертый этап сезона состоится в Великобритании и пройдет с 31 июля по 2 августа. Великобритания примет и пятый Гран-при сезона — 7–9 августа.

Шестой этап пройдет в Испании (14-16 августа), седьмой примет Бельгия (28-30 августа), а восьмой состоится в Италии (4-6 сентября).

Все восемь гонок пройдут без зрителей при соблюдении строгих санитарно-эпидемиологических правил, чтобы не допустить распространения коронавируса.

