Косторная с мировым рекордом выиграла финал Гран-при, Загитова заняла последнее место

Российские спортсменки заняли весь пьедестал в финале Гран-при по фигурному катанию, проходящего в итальянском Турине.

Победительницей турнира стала Алена Косторная, установившая мировой рекорд по сумме двух программ — 247,59 балла.

Второе место заняла Анна Щербакова, а третьей стала Александра Трусова, которая впервые в истории женского одиночного катания исполнила четверной флип.

Олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова допустила ряд ошибок в произвольной программе и заняла итоговое шестое место.

