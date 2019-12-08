Косторная с мировым рекордом выиграла финал Гран-при, Загитова заняла последнее место

Победительницей турнира стала Алена Косторная, установившая мировой рекорд по сумме двух программ — 247,59 балла.
Второе место заняла Анна Щербакова, а третьей стала Александра Трусова, которая впервые в истории женского одиночного катания исполнила четверной флип.
Олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова допустила ряд ошибок в произвольной программе и заняла итоговое шестое место.
🥇 Alena Kostornaia 🇷🇺 wins the Ladies at the Grand Prix Final in Torino!— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) December 7, 2019
Full results: https://t.co/UPhbKSchyn#GPFigure #FigureSkating pic.twitter.com/IrxORO8vnh
Фигурное катание. «Гран-при».
Финал. Женщины. Произвольная программа
1. Анна Щербакова (Россия) — 162,65
2. Алена Косторная (Россия) — 162,14
3. Александра Трусова (Россия) — 161,73
4. Рика Кихира (Япония) — 145,76
5. Брейди Теннел (США) — 139,98
6. Алина Загитова (Россия) — 125,63
Итог
1. Алена Косторная (Россия) — 247,59
2. Анна Щербакова (Россия) — 240,92
3. Александра Трусова (Россия) — 233,18
4. Рика Кихира (Япония) — 216,47
5. Брэди Теннел (США) — 212,18
6. Алина Загитова (Россия) — 205,23