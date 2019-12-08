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    Косторная с мировым рекордом выиграла финал Гран-при, Загитова заняла последнее место

    Прочие Фигурное катание
    Российские спортсменки заняли весь пьедестал в финале Гран-при по фигурному катанию, проходящего в итальянском Турине.

    Алена Косторная
    Алена Косторная

    Победительницей турнира стала Алена Косторная, установившая мировой рекорд по сумме двух программ — 247,59 балла.

    Второе место заняла Анна Щербакова, а третьей стала Александра Трусова, которая впервые в истории женского одиночного катания исполнила четверной флип.

    Олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова допустила ряд ошибок в произвольной программе и заняла итоговое шестое место.

    Фигурное катание. «Гран-при».
    Финал. Женщины. Произвольная программа

    1. Анна Щербакова (Россия) — 162,65
    2. Алена Косторная (Россия) — 162,14
    3. Александра Трусова (Россия) — 161,73
    4. Рика Кихира (Япония) — 145,76
    5. Брейди Теннел (США) — 139,98
    6. Алина Загитова (Россия) — 125,63

    Итог

    1. Алена Косторная (Россия) — 247,59
    2. Анна Щербакова (Россия) — 240,92
    3. Александра Трусова (Россия) — 233,18
    4. Рика Кихира (Япония) — 216,47
    5. Брэди Теннел (США) — 212,18
    6. Алина Загитова (Россия) — 205,23

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