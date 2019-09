Российский пилот команды Premaстал победителем серии автогонок в классе машин «Формула-3».

На заключительном этапе сезона в Сочи 20-летний гонщик в пятницу выиграл квалификацию, а в субботу в первой гонке уик-енда финишировал вторым, гарантировав себе чемпионский титул.

Ближайший преследователь Роберта в общем зачете Джехан Дарувала закончил гонку на пятом месте.

And with P2 in the race...

ROBERT SHWARTZMAN IS FORMULA 3 CHAMPION!#RussianGP 🇷🇺 #F3 pic.twitter.com/aCJFOBQrkx