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    Олейник проиграл нокаутом Харрису за 12 секунд

    Единоборства
    Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл нокаутом американцу Уолту Харрису на турнире UFC.

    Алексей Олейник
    Алексей Олейник

    Поединок, прошедший в Сан-Антонио, продлился всего 12 секунд.

    Американец сразу же бросился на 42-летнего россиянина и нанес ему тяжелый удар коленом, после которого Алексей упал на настил.

    Харрис бросился добивать Олейника, поэтому рефери был вынужден остановить бой.

    Олейник потерпел 13-е поражение в карьере при 57 победах и одном поединке вничью. 36-летний Харрис одержал 13-ю победу при семи поражениях.

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