Олейник проиграл нокаутом Харрису за 12 секунд

Российский боец смешанного стиляпроиграл нокаутом американцуна турнире UFC.

Поединок, прошедший в Сан-Антонио, продлился всего 12 секунд.

Американец сразу же бросился на 42-летнего россиянина и нанес ему тяжелый удар коленом, после которого Алексей упал на настил.

Харрис бросился добивать Олейника, поэтому рефери был вынужден остановить бой.

WALT HARRIS JUST KNOCKED OUT ALEKSEI OLEINIK IN 12 SECONDS!!!!! OLEINIK WAS OUT COLD!!! #UFCSanAntonio pic.twitter.com/QBJjTeRLwo