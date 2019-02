Конькобежец Семериков завоевал бронзу ЧМ на дистанции 10000 метров

Российский конькобежецзанял третье место на дистанции 10 000 метров на чемпионате мира, который проходит в немецком Инцелле.

Результат 24-летнего спортсмена составил 12 минут 57,400 секунды. Семериков опередил немца Патрика Беккерта, ставшего четвертым, на 0,002 секунды или на 2,5 сантиметра.

Первое место занял голландец Йоррит Бергсма (15.52,928), второе — его соотечественник Патрик Руст (12.53,343).

Еще один россиянин Александр Румянцев стал 5-м (12.57,929).

