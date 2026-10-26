Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу команды от «Динамо» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Ги Буше globallookpress.com

«Понимали, что потребуется активно играть, нужно было идти вперед и играть в свой хоккей. После второго периода уступали со счётом 0:2, но счет не отражал того, что мы заслуживали. Психологически было непросто. Важно было давить, независимо от цифр на табло играть в агрессивный хоккей, и мы это сделали. Мы проявили характер. Это фирменный знак, мы команда, которая умеет показать характер и может возвращаться в игру.

Мы видим игроков, которые возвращаются в состав, требуется время, чтобы наработать "химию"», — цитирует Буше «Матч ТВ».

«Авангард» набрал 18 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.