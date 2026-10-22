Несколько клубов НХЛ проявляют предметный интерес к нападающему «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрию Воронкову.

Дмитрий Воронков globallookpress.com

По информации авторитетного инсайдера Пьера Лебрюна, возможный обмен форварда не является гарантированным или неизбежным. При этом генеральный менеджер «Коламбуса» Дон Уодделл готов выслушивать входящие предложения от других команд.

26-летний российский нападающий проводит свой четвёртый сезон в составе «Блю Джекетс». В шести сыгранных матчах текущего регулярного чемпионата Воронков отметился двумя результативными передачами. Среднее игровое время хоккеиста опустилось до наименьшего показателя за всю его карьеру в НХЛ и составляет 11 минут 44 секунды за матч.