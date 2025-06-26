Источник: Кузнецов может продолжить карьеру в «Филадельфии»

Нападающийможет перейти в, об этом сообщает «Матч ТВ» с отсылкой на собственные источники.

Сообщается, что 33-летний хоккеист может подписать контракт с «летчиками» на сумму менее 1 млн долларов. Также говорится, что в клубе из Пенсильвании после первого сезона Матвея Мичкова доверие к российским игрокам оценивается как «максимальное».

В минувшем сезоне Кузнецов вернулся из НХЛ, где ранее играл за «Вашингтон» и «Каролину», в Россию. В КХЛ центрфорвард играл за СКА, в составе которого хоккеист набрал 37 (12+25) очков в 39 матчах регулярного чемпионата и 3 (1+2) очка в 6 встречах плей-офф.

Ранее появилась информация, что Кузнецов продолжит карьеру в НХЛ после расторжения контракта со СКА.