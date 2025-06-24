Сурин — о матчах против ЦСКА Никитина: Это будут очень принципиальные игры

Нападающийподелился мнением по поводу ухода главного тренера

«Для меня это тоже будет мотивацией. Хоккей — это большой бизнес. Игорь Валерьевич выбрал то, что ему удобнее, что ему лучше. Это нормально и адекватно. Тем более мы с ним завоевали Кубок Гагарина.

С одной стороны, это печально. Хотелось бы еще поработать с таким тренером. Но я не против забить в ворота его новой команды. И доказать, что все‑таки не зря Никитин нас тренировал.

Будут ли матчи с ЦСКА особенными? Точно. В этом нет никаких сомнений! Это будут очень принципиальные игры. Не вижу здесь такого мотива, что ученики должны превзойти учителя. Но в подсознании этот моментик все равно будет присутствовать», — приводит слова Сурина «Матч ТВ».