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    Сурин — о матчах против ЦСКА Никитина: Это будут очень принципиальные игры

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив ЦСКА
    Нападающий «Локомотива» Егор Сурин поделился мнением по поводу ухода главного тренера Игоря Никитина в ЦСКА.

    Егор Сурин
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    Егор Сурин

    «Для меня это тоже будет мотивацией. Хоккей — это большой бизнес. Игорь Валерьевич выбрал то, что ему удобнее, что ему лучше. Это нормально и адекватно. Тем более мы с ним завоевали Кубок Гагарина.

    С одной стороны, это печально. Хотелось бы еще поработать с таким тренером. Но я не против забить в ворота его новой команды. И доказать, что все‑таки не зря Никитин нас тренировал.

    Будут ли матчи с ЦСКА особенными? Точно. В этом нет никаких сомнений! Это будут очень принципиальные игры. Не вижу здесь такого мотива, что ученики должны превзойти учителя. Но в подсознании этот моментик все равно будет присутствовать», — приводит слова Сурина «Матч ТВ».

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