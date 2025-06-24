Могильный высказался о своем вхождении в Зал хоккейной славы

Советский и российский нападающийпрокомментировал свое вхождение в число почетных членов Зала хоккейной славы в Торонто.

«Я счастлив быть частью такой великой организации, как Зал хоккейной славы. Я хочу поблагодарить своих российских и американских товарищей по команде за то, что они помогли мне добиться этой чести», — приводит слова Могильного пресс‑служба НХЛ.

Ранее стало известно, что Могильный будет включен в Зал хоккейной славы в Торонто в 2025 году.

Напомним, что Могильный в 1992 году стал 1-м российским игроком, который был приглашен на Матч Звезд НХЛ. В сезоне-1992/1993 он первым из русских оказался лучшим снайпером лиги, забросив 76 шайб.