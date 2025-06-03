Рид Буше сменил «Авангард» на «Автомобилист»

Нападающийпокинул омский «Авангард» и подписал однолетний контракт с екатеринбургским «Автомобилистом». Об этом сообщили пресс-службы обеих команд.

В «Авангарде» поблагодарили хоккеиста за выступления и пожелали успехов на новом этапе карьеры. «Спасибо за каждый матч, проведённый с ястребом на груди!» — говорится в заявлении клуба.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В прошлом сезоне 31-летний Буше провел 52 игры в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 49 очков (28 шайб и 21 передача). В плей-офф он добавил еще 8 очков (5+3) в 13 матчах.

Всего за время своей карьеры в КХЛ Буше сыграл 337 матчей и набрал в них 308 (170+138) очков. В Кубке Гагарина у него 60 встреч и 51 (31+20) очко.