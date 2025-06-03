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    Рид Буше сменил «Авангард» на «Автомобилист»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Автомобилист Трансферы
    Нападающий Рид Буше покинул омский «Авангард» и подписал однолетний контракт с екатеринбургским «Автомобилистом». Об этом сообщили пресс-службы обеих команд.

    Рид Буше
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    Рид Буше

    В «Авангарде» поблагодарили хоккеиста за выступления и пожелали успехов на новом этапе карьеры. «Спасибо за каждый матч, проведённый с ястребом на груди!» — говорится в заявлении клуба.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    В прошлом сезоне 31-летний Буше провел 52 игры в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 49 очков (28 шайб и 21 передача). В плей-офф он добавил еще 8 очков (5+3) в 13 матчах.

    Всего за время своей карьеры в КХЛ Буше сыграл 337 матчей и набрал в них 308 (170+138) очков. В Кубке Гагарина у него 60 встреч и 51 (31+20) очко.

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