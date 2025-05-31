«Трактор» продлил контракт с генменеджером клуба

Генеральный менеджерподписал новый контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба челябинцев.

Стало известно, что новое соглашение будет рассчитано на 2 года.

«Алексей Волков за два года работы в "Тракторе" ещё раз доказал, что является одним из самых эффективных хоккейных функционеров страны. Команда под его началом двигалась поступательно, завоевав бронзовые и серебряные медали чемпионата КХЛ.

Уверен, что новый двухлетний контракт станет для организации и самого Алексея своего рода плацдармом для построения того "Трактора", который воплотит в жизнь главную мечту всех болельщиков чёрно-белых», — заявил генеральный директор клуба Иван Савин.

Напомним, что в сезоне КХЛ 2024/2025 «Трактор» дошел до финала розыгрыша Кубка Гагарина, где проиграл «Локомотиву» со счетом в серии 1:4.