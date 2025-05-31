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    «Трактор» продлил контракт с генменеджером клуба

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор
    Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков подписал новый контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба челябинцев.

    Алексей Волков
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    Алексей Волков

    Стало известно, что новое соглашение будет рассчитано на 2 года.

    «Алексей Волков за два года работы в "Тракторе" ещё раз доказал, что является одним из самых эффективных хоккейных функционеров страны. Команда под его началом двигалась поступательно, завоевав бронзовые и серебряные медали чемпионата КХЛ.

    Уверен, что новый двухлетний контракт станет для организации и самого Алексея своего рода плацдармом для построения того "Трактора", который воплотит в жизнь главную мечту всех болельщиков чёрно-белых», — заявил генеральный директор клуба Иван Савин.

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