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    Грицюк: Ротенберг все время говорил мне, что надо добавлять в обороне

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА
    Нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк высказался о работе с главным тренером СКА Романом Ротенбергом.

    Арсений Грицюк
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    Арсений Грицюк

    «Роман Борисович часто подходит с какими‑то игровыми моментами и подсказывает, как можно было действовать лучше. Очень азартный тренер, который хочет знать всё про всех. Если Боб Хартли в "Авангарде" доставал всеми деталями и нюансами на видео, то Ротенберг постоянно был в коммуникации. Мог напомнить в раздевалке какой‑то игровой момент, о котором ты уже забыл. А он так: "Помнишь, ты здесь немного не так сыграл, будь здесь внимательнее, иначе это приведет к голу в наши ворота".

    Роман Борисович все время говорил мне, что надо добавлять в обороне. Думаю, из‑за этого я закончил сезон лучше всех по полезности в СКА (+22). Потому что когда я каждый раз выходил в своей зоне, то думал: "Вот бы в обороне не накосячить, а то Роман Борисович подойдет и что‑то скажет".

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    • Что удивляет — человек всё свое время отдает хоккею. Иногда смотришь на него и думаешь: "Роман Борисович, вы вообще сегодня поспали?" После матчей, после тяжелых поражений мы отвлечемся. А ему как тренеру нужно всё перебирать, переваривать, что не получилось. Те, кто внутри команды, видят, что он отдает хоккею очень многое», — сказал Грицюк «Матч ТВ».

    В прошедшем сезоне КХЛ форвард провел за СКА 55 матчей, забросил 18 шайб и сделал 31 голевую передачу.

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