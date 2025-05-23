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    Тамбиев желает выиграть Кубок Гагарина с «Адмиралом»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал
    Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев выразил желание завоевать Кубок Гагарина с владивостокской командой.

    Леонид Тамбиев
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    Леонид Тамбиев

    «Хочется, чего скрывать. До сих пор вспоминаю, как выигрывал два Кубка Петрова. Эти чувства не передать словами. Всегда есть к чему стремиться. Смотрел, как "Локомотив" завоевывал Кубок Гагарина, даже через экран телевизора атмосфера была такая, что мурашки по коже шли. Ради этого в хоккей и играют, чтобы выиграть Кубок Гагарина. А если выиграл — считай, не зря прожил жизнь в хоккее. Не каждый тренер способен это сделать, их по пальцам можно пересчитать. Считаю тех, кто завоевал Кубок Гагарина, великими тренерами. Потому что знаю, сколько труда, усилий и ума в это вложено.

    Конечно, я об этом мечтаю. Хочется сделать это с "Адмиралом", потому что во Владивостоке очень хорошие болельщики, они в надежде ждут каждый сезон. Плей‑офф — праздник для них. Весь Приморский край очень любит хоккей и "Адмирал", люди по три‑четыре часа ездят на матч. Так что очень хочется подарить им праздник, они этого заслуживают», — приводит слова Тамбиева «Матч ТВ».

    «Адмирал» под руководством Тамбиева дважды выходил в плей-офф Кубка Гагарина, а в сезоне-2022/2023 дошел до четвертьфинала турнира.

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