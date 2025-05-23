Тамбиев желает выиграть Кубок Гагарина с «Адмиралом»

Главный тренервыразил желание завоевать Кубок Гагарина с владивостокской командой.

«Хочется, чего скрывать. До сих пор вспоминаю, как выигрывал два Кубка Петрова. Эти чувства не передать словами. Всегда есть к чему стремиться. Смотрел, как "Локомотив" завоевывал Кубок Гагарина, даже через экран телевизора атмосфера была такая, что мурашки по коже шли. Ради этого в хоккей и играют, чтобы выиграть Кубок Гагарина. А если выиграл — считай, не зря прожил жизнь в хоккее. Не каждый тренер способен это сделать, их по пальцам можно пересчитать. Считаю тех, кто завоевал Кубок Гагарина, великими тренерами. Потому что знаю, сколько труда, усилий и ума в это вложено.

Конечно, я об этом мечтаю. Хочется сделать это с "Адмиралом", потому что во Владивостоке очень хорошие болельщики, они в надежде ждут каждый сезон. Плей‑офф — праздник для них. Весь Приморский край очень любит хоккей и "Адмирал", люди по три‑четыре часа ездят на матч. Так что очень хочется подарить им праздник, они этого заслуживают», — приводит слова Тамбиева «Матч ТВ».

«Адмирал» под руководством Тамбиева дважды выходил в плей-офф Кубка Гагарина, а в сезоне-2022/2023 дошел до четвертьфинала турнира.