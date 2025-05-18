«Даллас» победил «Виннипег» и вышел в полуфинал Кубка Стэнли

Завершился шестой матч серии Кубка Стэнли серии между

«Старс» выиграли в нем в овертайме со счетом 2:1, а вместе с ним и серию со счетом 4-2, выйдя в полуфинал.

Счет на на 26-й минуте открыли гости после точного броска Марка Шайфли. На 32-й минуте «Даллас» отыгрался благодаря голу Сэма Стила.

Победу хозяевам принес Томас Харли, реализовавший большинство на второй минуте овертайма.

НХЛ. Плей-офф. Четвертьфинал «Даллас» — «Виннипег» — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) Голы: Шайфли — 5 (Коннор, Виларди), 25:28 — 0:1. Стил — 1 (Харли, Хейсканен), 31:12 — 1:1. Харли — 4 (бол., Сегин, Марчмент), 61:33 — 2:1Вратари: Эттингер — ХеллибакБроски: 20 (6+7+4+3) — 23 (4+12+7+0)Штраф: 0 — 2Наши: Дадонов (14.10/0/0), Любушкин (13.13/0/0) — Наместников (15.05/0/-1)Счет в серии: 4-2

В полуфинале Кубка Стэнли «Даллас» теперь встретится с «Эдмонтоном».

«Даллас» — «Виннипег» — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

«Даллас» выиграл серию со счетом 4-2 и вышел в полуфинал плей-офф, где встретится с «Эдмонтоном», победивший «Вегас» (4-1).