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    «Даллас» победил «Виннипег» и вышел в полуфинал Кубка Стэнли

    «Даллас» — «Виннипег»: счет матча 2:1 ОТ

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    Завершился шестой матч серии Кубка Стэнли серии между «Далласом» и «Виннипегом».

    «Даллас»
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    «Даллас»

    «Старс» выиграли в нем в овертайме со счетом 2:1, а вместе с ним и серию со счетом 4-2, выйдя в полуфинал.

    Счет на на 26-й минуте открыли гости после точного броска Марка Шайфли. На 32-й минуте «Даллас» отыгрался благодаря голу Сэма Стила.

    Победу хозяевам принес Томас Харли, реализовавший большинство на второй минуте овертайма.

    НХЛ. Плей-офф. Четвертьфинал
    «Даллас» — «Виннипег» — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Шайфли — 5 (Коннор, Виларди), 25:28 — 0:1. Стил — 1 (Харли, Хейсканен), 31:12 — 1:1. Харли — 4 (бол., Сегин, Марчмент), 61:33 — 2:1Вратари: Эттингер — ХеллибакБроски: 20 (6+7+4+3) — 23 (4+12+7+0)Штраф: 0 — 2Наши: Дадонов (14.10/0/0), Любушкин (13.13/0/0) — Наместников (15.05/0/-1)Счет в серии: 4-2

    В полуфинале Кубка Стэнли «Даллас» теперь встретится с «Эдмонтоном».

    «Даллас» — «Виннипег» — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

    «Даллас» выиграл серию со счетом 4-2 и вышел в полуфинал плей-офф, где встретится с «Эдмонтоном», победивший «Вегас» (4-1).

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