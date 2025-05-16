Плющев: Не понимаю, почему судьи не усмотрели нарушения со стороны Шалунова

Бывший главный арбитр КХЛпрокомментировал эпизод с участием нападающегои форвардаво время второго матча финала Кубка Гагарина.

«Как будет развиваться серия в Челябинске? Нас ждет серьезная битва. После грубого приема Шалунова против Робинсона все стоят "на ножах". Не понимаю, почему судьи не усмотрели там нарушения. Оба были без шайбы, Шалунов пошел в прыжке, коньки оторваны ото льда. Почему многие эксперты говорят, что фола не было, не знаю. Чистое нарушение, на мой взгляд.

Будут ли мстить Шалунову? Да надо не мстить, а выигрывать. Но будут играть жестко, отступать некуда. Поэтому увидим плотную борьбу в следующих матчах», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Американский хоккеист досрочно завершил встречу после столкновения с форвардом «железнодорожников», покинув лед в ходе второго матча финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Трактором» (4:1).

Следующий матч состоится 17 мая в Челябинске. Счет в серии равный — 1:1