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    Плющев: Не понимаю, почему судьи не усмотрели нарушения со стороны Шалунова

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Трактор
    Бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев прокомментировал эпизод с участием нападающего «Локомотива» Максима Шалунова и форварда «Трактора» Чарльза Робинсона во время второго матча финала Кубка Гагарина.

    Максим Шалунов
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    Максим Шалунов

    «Как будет развиваться серия в Челябинске? Нас ждет серьезная битва. После грубого приема Шалунова против Робинсона все стоят "на ножах". Не понимаю, почему судьи не усмотрели там нарушения. Оба были без шайбы, Шалунов пошел в прыжке, коньки оторваны ото льда. Почему многие эксперты говорят, что фола не было, не знаю. Чистое нарушение, на мой взгляд.

    Будут ли мстить Шалунову? Да надо не мстить, а выигрывать. Но будут играть жестко, отступать некуда. Поэтому увидим плотную борьбу в следующих матчах», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

    Американский хоккеист досрочно завершил встречу после столкновения с форвардом «железнодорожников», покинув лед в ходе второго матча финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Трактором» (4:1).

    Следующий матч состоится 17 мая в Челябинске. Счет в серии равный — 1:1

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