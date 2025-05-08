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    Карпухин — о своей результативности: В СКА у меня больше креатива в атаке

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА
    Защитник СКА Илья Карпухин объяснил свою результативность в составе петербургского клуба доверием со стороны тренерского штаба.

    Илья Карпухин
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    Илья Карпухин

    «Я бы не сказал, что в СКА произошел какой‑то прорыв с точки зрения моей игры в атаке. В армейском клубе мне больше позволяют в плане креатива. На длинном отрезке в регулярном чемпионате результат получился восемь шайб», — цитирует Карпухина «Матч ТВ».

    В нынешнем сезоне Карпухин провёл за СКА 35 матчей, в которых забросил 6 шайб и отдал 5 результативных передач, что стало одним из лучших показателей среди защитников команды.

    В плей-офф КХЛ армейцы под руководством Романа Ротенберга уступили московскому «Динамо» в первом раунде со счётом 2–4.

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