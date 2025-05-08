Карпухин — о своей результативности: В СКА у меня больше креатива в атаке

Защитникобъяснил свою результативность в составе петербургского клуба доверием со стороны тренерского штаба.

«Я бы не сказал, что в СКА произошел какой‑то прорыв с точки зрения моей игры в атаке. В армейском клубе мне больше позволяют в плане креатива. На длинном отрезке в регулярном чемпионате результат получился восемь шайб», — цитирует Карпухина «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Карпухин провёл за СКА 35 матчей, в которых забросил 6 шайб и отдал 5 результативных передач, что стало одним из лучших показателей среди защитников команды.

В плей-офф КХЛ армейцы под руководством Романа Ротенберга уступили московскому «Динамо» в первом раунде со счётом 2–4.