Рыбин назвал фаворита финала Кубка Гагарина

Бывший нападающий клубов КХЛподелился мнением о предстоящей финальной серии Кубка Гагарина между

«Ярославский "Локомотив" — это выстроенная дисциплина, строгая оборона, мощная, заряженная команда, настоящая машина. "Трактор" — это отдельное взятые сильные игроки: Шабанов, Дронов и компания. Фукале, который "возродился из пепла": сначала сел в запас, потом снова обрел классную форму, которая позволяет команде играть и достаточно спокойно себя чувствовать на последнем рубеже. Поэтому здесь две совершенно противоположные команды. Попробую предположить, что в этой серии "Локомотив" выиграет 4-2», — приводит слова Рыбина «Советский спорт».

Первый матч финальной серии состоится 13 мая в Ярославле. Ранее ни одна из двух команд не выигрывала Кубок Гагарина в своей истории.