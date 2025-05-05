Стали известны все пары второго раунда Кубка Стэнли

Александр Овечкин Фото: globallookpress.com
«Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз»
«Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз»
«Вегас Голден Найтс» — «Эдмонтон Ойлерз»
«Даллас Старз» — «Виннипег Джетс»
«Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз»
«Вегас Голден Найтс» — «Эдмонтон Ойлерз»
«Даллас Старз» — «Виннипег Джетс»
Второй этап плей-офф начнется 6 мая.
В прошлом сезоне НХЛ выиграла «Флорида Пантерз». В финальной серии Кубка Стэнли клуб победил «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 4-3 в серии из семи встреч.