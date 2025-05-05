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    Стали известны все пары второго раунда Кубка Стэнли

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз Каролина Харрикейнз Торонто Мэйпл Лифс Флорида Пантерз Вегас Голден Найтс Эдмонтон Ойлерз Даллас Старз Виннипег Джетс
    В НХЛ прошел первый раунд плей-офф. По его итогам были сформированы пары 1/4 финала Кубка Стэнли.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз»

    «Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз»

    «Вегас Голден Найтс» — «Эдмонтон Ойлерз»

    «Даллас Старз» — «Виннипег Джетс»

    Второй этап плей-офф начнется 6 мая.

    В прошлом сезоне НХЛ выиграла «Флорида Пантерз». В финальной серии Кубка Стэнли клуб победил «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 4-3 в серии из семи встреч.

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