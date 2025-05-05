Стали известны все пары второго раунда Кубка Стэнли

В НХЛ прошел первый раунд плей-офф. По его итогам были сформированы пары 1/4 финала Кубка Стэнли.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз» «Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз» «Вегас Голден Найтс» — «Эдмонтон Ойлерз» «Даллас Старз» — «Виннипег Джетс»

Второй этап плей-офф начнется 6 мая.

В прошлом сезоне НХЛ выиграла «Флорида Пантерз». В финальной серии Кубка Стэнли клуб победил «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 4-3 в серии из семи встреч.