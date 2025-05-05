Капризов: Непростой год, но ничего не поделаешь

Форвард «Миннесоты»подвел итоги минувшего сезона в НХЛ.

Ранее «Миннесота» вылетела в 1/8 финала Кубка Стэнли. Клуб в серии уступил «Вегасу» (2-4).

«Это был непростой сезон. Потому что в начале сезона я чувствовал себя прекрасно, сыграл почти 40 матчей. А потом операция, я выбыл на 3,5 месяца. Это было психологически непросто, потому что я постоянно был вне команды, совсем один, не ездил на выезды, тренировался один в спортзале. Непростой год, но ничего не поделаешь», — заявил Капризов на пресс-конференции.

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В прошлом сезоне Капризов провел за «Миннесоту» 41 матч, забил 25 голов и сделал 31 результативную передачу.