Козлов сравнил своих хоккеистов с 28 панфиловцами

Главный тренерпрокомментировал поражение своей команды от(2:4) в третьем матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

«Мы провели хороший матч. Скорректировали второй период, тоже провели его хорошо, несмотря на гол "Локомотива" в большинстве. Мне понравилось то, как команда действовала, как нужно отыгрываться против "Локомотива". Проявили характер, забили "6 на 4". Доволен и горжусь командой сегодня. Не хочу, чтобы сегодня были заголовки, что Козлов пытается оправдываться за поражение, что винит кого‑то. Я горжусь командой, горжусь тем, как ребята действовали с превосходящими силами противника. Можно сказать, 28 панфиловцев еще держат оборону», — приводит слова Козлова «Матч ТВ».

Следующий матч между командами состоится 3 мая в Уфе. Счет в серии — 2:1 в пользу «Локомотива».