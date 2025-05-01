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    Козлов сравнил своих хоккеистов с 28 панфиловцами

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Локомотив
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение своей команды от «Локомотива» (2:4) в третьем матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

    Виктор Козлов
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    Виктор Козлов

    «Мы провели хороший матч. Скорректировали второй период, тоже провели его хорошо, несмотря на гол "Локомотива" в большинстве. Мне понравилось то, как команда действовала, как нужно отыгрываться против "Локомотива". Проявили характер, забили "6 на 4". Доволен и горжусь командой сегодня. Не хочу, чтобы сегодня были заголовки, что Козлов пытается оправдываться за поражение, что винит кого‑то. Я горжусь командой, горжусь тем, как ребята действовали с превосходящими силами противника. Можно сказать, 28 панфиловцев еще держат оборону», — приводит слова Козлова «Матч ТВ».

    Следующий матч между командами состоится 3 мая в Уфе. Счет в серии — 2:1 в пользу «Локомотива».

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