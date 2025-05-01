Березкин: Классные эмоции, была настоящая война

Нападающий «Локомотива» Максим Березкин поделился впечатлениями от игры после победы над «Салаватом Юлаевым» (4:2) в третьем матче 1/2 финала Кубка Гагарина.

«Классные эмоции. Была настоящая война, с первой и до последней секунды. Классный результат. Все в друг друге были уверены в любом раскладе. Было бы там удаление или нет, мы готовы к любому раскладу, парни хорошо вот это пятиминутное меньшинство выстояли. Просто чуть‑чуть не хватило где‑то шайбы. Красавцы, абсолютно каждый в нашем составе, дотерпели», — цитирует Березкина «Матч ТВ».

Следующий матч между командами состоится 3 мая в Уфе. Счет в серии — 2:1 в пользу «Локомотива».