Панарин: «Олимпиада — моя мечта, но игроки не могут повлиять на допуск сборной»

Нападающийзаявил о готовности бороться за олимпийское золото, несмотря на неопределённость с допуском российской сборной к Играм-2026.

«Так получилось, что я не был ни на одной Олимпиаде. Это моя мечта. Поэтому я жду этого. Игроки не могут повлиять на допуск к Играм. Я надеюсь, что все будет в положительную сторону», — цитирует Панарина «СЭ».

Сборная России отстранена от международных турниров с февраля 2022 года. Решение о её участии в ОИ-2026 примет МОК после мартовских выборов 2025 года.

В этом сезоне на счету Артемия Панарина 80 матчей за «Рейнджерс», набрав 88 результативных баллов (37+51).