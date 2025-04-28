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    Панарин: «Олимпиада — моя мечта, но игроки не могут повлиять на допуск сборной»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Сборная России НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс
    Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин заявил о готовности бороться за олимпийское золото, несмотря на неопределённость с допуском российской сборной к Играм-2026.

    Артемий Панарин
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    Артемий Панарин

    «Так получилось, что я не был ни на одной Олимпиаде. Это моя мечта. Поэтому я жду этого. Игроки не могут повлиять на допуск к Играм. Я надеюсь, что все будет в положительную сторону», — цитирует Панарина «СЭ».

    Сборная России отстранена от международных турниров с февраля 2022 года. Решение о её участии в ОИ-2026 примет МОК после мартовских выборов 2025 года.

    В этом сезоне на счету Артемия Панарина 80 матчей за «Рейнджерс», набрав 88 результативных баллов (37+51).

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