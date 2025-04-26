Ротенберг: Когда Никишин поймет, что там в НХЛ к нему другое отношение, то он вернется в СКА

Главный тренервысказался о возможном возвращении защитникав клуб из Санкт-Петербурга.

«С Никишиным до сих пор не подписали контракт в "Каролине"? Если говорить в целом, то эти Джоны Смиты и их друзья — к сожалению, многие среди них являются обманщиками. Они обманывают и родителей, и игроков, что‑то им обещают.

Поэтому нам надо всегда быть объективными. Я со своей позиции всегда говорю честно игроку — "ты готов" или "ты не готов". У нас с хоккеистом всегда идет разговор с позиции честности.

А потом игрок едет в НХЛ, в Америку или Канаду — и думает, что там к нему будет такое же отношение как у нас в СКА, как у меня — к Никишину… Такого там не будет!

Почему? Потому что для "Каролины" и других клубов НХЛ это только бизнес. Вот сделает игрок одну потерю в средней зоне — и уедет в АХЛ. И неважно, как его зовут: Никишин или Демидов. Там такой подход.

А у нас игрок сделал 10 потерь в средней зоне, и мы ему говорим: "Саша, надо работать. Мы в тебя верим. Ты — наш пацан".

То есть другой подход. Хотя мы тоже можем за какие‑то ситуации журить. Но нашей главной задачей было Сашу Никишина развивать. И сейчас он это отношение долен уважать. А когда он поймет, что там в НХЛ к нему другое отношение, то он вернется в СКА — и мы будем дальше с ним работать, и у него больше не будет потерь в средней зоне, и СКА станет много побеждать.

Потому что Никишин будет полностью сконцентрирован головой на СКА и сборной России, а не на своих мечтах об НХЛ», — сказал Ротенберг «Матч ТВ».

Напомним, что СКА расторг контракт с Никишиным после вылета из розыгрыша Кубка Гагарина 2025-го года. После этого защитник отправился в расположение «Каролины», но контракт еще не подписан.