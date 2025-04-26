2-й тайм Бавария — МайнцОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Серж Гнабри и Джошуа Киммих «Бавария» — «Майнц». Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    Ротенберг: Когда Никишин поймет, что там в НХЛ к нему другое отношение, то он вернется в СКА

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Каролина Харрикейнз КХЛ СКА
    Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о возможном возвращении защитника «Каролины» Александра Никишина в клуб из Санкт-Петербурга.

    Александр Никишин — защитник «Каролины»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Никишин — защитник «Каролины»

    «С Никишиным до сих пор не подписали контракт в "Каролине"? Если говорить в целом, то эти Джоны Смиты и их друзья — к сожалению, многие среди них являются обманщиками. Они обманывают и родителей, и игроков, что‑то им обещают.

    Поэтому нам надо всегда быть объективными. Я со своей позиции всегда говорю честно игроку — "ты готов" или "ты не готов". У нас с хоккеистом всегда идет разговор с позиции честности.

    А потом игрок едет в НХЛ, в Америку или Канаду — и думает, что там к нему будет такое же отношение как у нас в СКА, как у меня — к Никишину… Такого там не будет!

    Почему? Потому что для "Каролины" и других клубов НХЛ это только бизнес. Вот сделает игрок одну потерю в средней зоне — и уедет в АХЛ. И неважно, как его зовут: Никишин или Демидов. Там такой подход.

    А у нас игрок сделал 10 потерь в средней зоне, и мы ему говорим: "Саша, надо работать. Мы в тебя верим. Ты — наш пацан".

  • «Хорошо, что все результаты непредсказуемые». Леонид Вайсфельд — о сериях 1/4 финала Кубка Гагарина
  • Эксклюзивное интервью с бывшим генеральным менеджером «Салавата Юлаева»
  • 24/04/2025

    • То есть другой подход. Хотя мы тоже можем за какие‑то ситуации журить. Но нашей главной задачей было Сашу Никишина развивать. И сейчас он это отношение долен уважать. А когда он поймет, что там в НХЛ к нему другое отношение, то он вернется в СКА — и мы будем дальше с ним работать, и у него больше не будет потерь в средней зоне, и СКА станет много побеждать.

    Потому что Никишин будет полностью сконцентрирован головой на СКА и сборной России, а не на своих мечтах об НХЛ», — сказал Ротенберг «Матч ТВ».

    Напомним, что СКА расторг контракт с Никишиным после вылета из розыгрыша Кубка Гагарина 2025-го года. После этого защитник отправился в расположение «Каролины», но контракт еще не подписан.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Определят ли «Спартак» и ЦСКА сильнейшего?
  • «Спартак» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
  • «Барселона» и «Реал» уйдут в овертайм?
  • «Барселона» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 3.75
    •
  • «Локомотив» не проиграет обескровленному «Ростову»
  • «Ростов» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.00
  • Экспресс дня 26 апреля
  • Сегодня в 20:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.75
  • Прогноз на матч Барселона — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Магомедов — Перейра
  • Бои
  • Завтра в 05:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Юбенк — Бенн
  • Бои
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Гавр — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Локомотив — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  3.75
  • Прогноз на матч Интер — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Борнмут — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие