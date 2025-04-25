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    Кудашов: Хочется большего после двух раундов

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    Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился мнением по поводу челябинского «Трактора», с которым «бело-голубые» встретятся в 1/2 финала Кубка Гагарина.

    Алексей Кудашов
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    Алексей Кудашов

    «Команда другая, тренеры, вообще все другое. Но мы, тем не менее, все равно делаем выводы. Вырос ли я психологически после той серии? Про себя говорить не буду. Каждая команда отталкивается от себя — и мы, и "Трактор" тоже будет. Конечно, с корректировками под соперника. Третий раунд — шаг до финала, это важный момент. Психология и уверенность двух первых раундов передаются команде. Естественно, хочется большего», — приводит слова специалиста официальный сайт КХЛ.

    Первый матч между командами в этой серии состоится 28 апреля в Челябинске.

    Команды в прошлом году играли между собой на стадии 1/4 финала. Тогда победу в серии одержали хоккеисты «Трактора» со счетом 4:0.

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