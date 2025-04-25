Гернат: Мы понимаем, что «Салават Юлаев» не просто так дошел до полуфинала

Защитник ярославского «Локомотива» Мартин Гернат поделился мыслями о предстоящем противостоянии с «Салаватом Юлаевым» в 1/2 финала Кубка Гагарина.

«С "Авангардом" была сложная серия. Мы вели 3-1 и не закончили противостояние так, как хотели. Сложный седьмой матч, эта была тяжелая в ментальном плане игра, но мы прошли это испытание, показали, что готовы к этому.

Два поражения от "Салавата Юлаева" в регулярном чемпионате? Мы знаем, что Уфа — сильная команда, у них много классных ребят. На поражения в регулярке мы не смотрим, сфокусированы на своей игре. Также мы понимаем, что они не просто так дошли до полуфинала. Готовимся к сложным и быстрым играм», — приводит слова Герната официальный сайт КХЛ.