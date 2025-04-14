Мессье: Внимательно следил за тем, как Овечкин затмевает рекорд Гретцки

Бывший партнер Уэйна Гретцки по «Эдмонтон Ойлерз»высказал свое мнение о новом рекордепо заброшенным шайбам в регулярном чемпионате НХЛ.

«Это действительно невероятно, что Алекс смог стабильно забивать голы с такой скоростью на протяжении 20 лет. Уэйн никогда не считался и не считал себя прирожденным, чистым бомбардиром. Он всегда был игроком, который отдавал пас в первую очередь. Овечкина можно было бы считать просто чистым бомбардиром.

Овечкин забивает по-разному: мощно, изящно, броском, упорством, решительностью. Это то, что он делает, — он забивает голы. Поэтому я думаю, что наблюдать за тем, как он остается здоровым, стремится к рекорду и в итоге затмевает Уэйна, было здорово.

Думаю, что это было здорово для игры, для молодого поколения, потому что это вывело хоккей на первый план, что всегда важно. И я думаю, что Алекс невероятно хорошо справился с этой погоней. Он сплотил своих товарищей по команде. В этом не было ничего плохого», — цитирует Мессье The Hockey News.

Овечкин смог забросить 895-ю шайбу в матче «Нью-Йорк Айлендерс», который прошел 6 апреля. У Уэйна Гретцки, который уже давно завершил карьеру, осталось 894 шайбы.