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    «Салават Юлаев» победил «Спартак» и вышел вперед в серии

    «Салават Юлаев» — «Спартак»: счет матча 4:1, обзор голов

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    В первом матче второго раунда Кубка Гагарина «Салават Юлаев» в родных стенах победил «Спартак» со счетом 4:1.

    «Салават Юлаев»
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    «Салават Юлаев»

    В составе победителей шайбы забросили Деннис Ян (дважды), Артем Пименов и Ярослав Цулыгин. За гостей забил Адам Ружичка.

    Кубок Гагарина. 1/4 финала
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Спартак» (Москва) — 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)
    Голы: Ружичка — 2 (Локтионов, Миронов), 6:02 — 0:1. Ян — 3 (Хафизуллин, Ремпал), 14:00 — 1:1. Ян — 4 (Пименов, Цулыгин), 16:58 — 2:1. Пименов — 1 (Ливо, Ремпал), 51:41 — 3:1. Цулыгин — 1 (Пименов, Ремпал), 56:37 — 4:1Вратари: Самонов — ЗагидулинШтраф: 2 — 2Броски: 47 (17+12+18) — 30 (8+10+12)

    «Салават Юлаев» повел в серии со счетом 1-0. Второй матч состоится 13 апреля в Уфе.

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