«Салават Юлаев» — «Спартак»: счет матча 4:1, обзор голов

В первом матче второго раунда Кубка Гагаринав родных стенах победило счетом 4:1.

В составе победителей шайбы забросили Деннис Ян (дважды), Артем Пименов и Ярослав Цулыгин. За гостей забил Адам Ружичка.

Кубок Гагарина. 1/4 финала «Салават Юлаев» (Уфа) — «Спартак» (Москва) — 4:1 (2:1, 0:0, 2:0) Голы: Ружичка — 2 (Локтионов, Миронов), 6:02 — 0:1. Ян — 3 (Хафизуллин, Ремпал), 14:00 — 1:1. Ян — 4 (Пименов, Цулыгин), 16:58 — 2:1. Пименов — 1 (Ливо, Ремпал), 51:41 — 3:1. Цулыгин — 1 (Пименов, Ремпал), 56:37 — 4:1Вратари: Самонов — ЗагидулинШтраф: 2 — 2Броски: 47 (17+12+18) — 30 (8+10+12)

«Салават Юлаев» повел в серии со счетом 1-0. Второй матч состоится 13 апреля в Уфе.