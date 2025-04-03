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    Козырев — о вылете «Северстали»: Я неправильно принимал решения в подготовке команды

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    Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о поражении своей команды в 5-м матче серии плей-офф против «Спартака» (2:5).

    Андрей Козырев — главный тренер «Северстали»
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    Андрей Козырев — главный тренер «Северстали»

    «Хотели бы поблагодарить болельщиков. Сегодня у нас было преимущество, но мы его потеряли. Удалились, и пошел эффект бабочки. Упустили инициативу и не смогли ее вернуть.

    В серии были неплохие матчи, навязывали хорошую борьбу, могли продлить эту серию, но у нас не получилось.

    Нет ли сожаления, что не отошли от своей игры? Нет. Результат связан с тем, что я допустил несколько стратегических ошибок, это были трансферные ошибки. Если мы играем в нашу игру и контролируем шайбу, у нас есть преимущество. Как только мы от нее отходим и теряем контроль над шайбой, инициатива переходит сопернику. Нам не хватило длины скамейки, это мое упущение. Я неправильно принимал решения в подготовке команды. Дальше будем улучшать нашу игру», — передает слова Козырева «Матч ТВ».

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    • «Северсталь» проиграла «Спартаку» в 1-м раунде плей-офф КХЛ со счетом в серии 1:4. Череповчане завершили сезон, а «красно-белые» прошли во второй раунд.

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