ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Николай Наумов «Леонченко нужно было выгонять из "Локо" после нашествия немцев». Николай Наумов — о проблемах «железнодорожников» и борьбе за золото в РПЛ
  • 22:18
    • «Динамо» М в овертайме обыграло СКА во втором матче плей-офф КХЛ
  • 21:55
    • Гол Йылдыза обеспечил «Ювентусу» победу над «Дженоа»
  • 21:21
    • ЦСКА одержал победу над «Динамо» Мх в матче РПЛ
    Все новости спорта

    Епанчинцев: Будем надеяться, что найдем противоядие против большинства «Салавата Юлаева»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь Салават Юлаев
    Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев высказался о крупном поражении своей команды во 2-м матче первого раунда серии плей-офф против «Салавата Юлаева» (8:2).

    Вадим Епанчинцев — главный тренер «Сибири»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вадим Епанчинцев — главный тренер «Сибири»

    «Хорошее начало было. Наконец-то забили два гола: большинство и формате "пять на пять". Как и в первой игре, сработало сильнейшее большинство соперника. А почему оно сработало? Почему опять столько удалений? Будем разбираться. Наверное, у ребят в зелёных майках больше опыта.

    В таких играх, когда провоцируют, игроки начинают отвечать, получаем удаления. Когда у Уфы выходят пять мастеровитых нападающих в большинстве, честно сказать, очень тяжело обороняться. Будем надеяться, что найдём противоядие против этого большинства. Первое — нам нужно исключить удаления, не давать сопернику шанс в этом компоненте, в котором, как и в первом матче, они сделали результат.

  • «Локомотив» — обладатель Кубка Континента, рекорд Джошуа Ливо, расклады перед Кубком Гагарина
  • КХЛ: обзор 28-й игровой недели
  • 24/03/2025

    • С чем связано отсутствие Белоусова? Он уехал в Новосибирск на обследование. Информация по нему будет чуть позже», — цитирует Епанчинцева пресс-служба КХЛ.

    По итогам 2-х встреч «Салават Юлаев» ведет в серии с «Сибирью» со счетом 2:0. Следующая игра состоится 31-го марта в Новосибирске.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли СКА сравнять счет в серии?
  • «Динамо» Москва — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Пропустит ли «Реал» от «Леганеса»?
  • «Реал Мадрид» — «Леганес». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Кто выиграет битву за третье место?
  • «Монако» — «Ницца». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.86
  • Экспресс дня 30 марта
  • Завтра в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Монако — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 23:05
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ахмат — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Наполи — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Барселона — Жирона
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Краснодар — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Интер — Удинезе
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Борнмут — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие