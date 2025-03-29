Епанчинцев: Будем надеяться, что найдем противоядие против большинства «Салавата Юлаева»

Главный тренервысказался о крупном поражении своей команды во 2-м матче первого раунда серии плей-офф против(8:2).

«Хорошее начало было. Наконец-то забили два гола: большинство и формате "пять на пять". Как и в первой игре, сработало сильнейшее большинство соперника. А почему оно сработало? Почему опять столько удалений? Будем разбираться. Наверное, у ребят в зелёных майках больше опыта.

В таких играх, когда провоцируют, игроки начинают отвечать, получаем удаления. Когда у Уфы выходят пять мастеровитых нападающих в большинстве, честно сказать, очень тяжело обороняться. Будем надеяться, что найдём противоядие против этого большинства. Первое — нам нужно исключить удаления, не давать сопернику шанс в этом компоненте, в котором, как и в первом матче, они сделали результат.

С чем связано отсутствие Белоусова? Он уехал в Новосибирск на обследование. Информация по нему будет чуть позже», — цитирует Епанчинцева пресс-служба КХЛ.

По итогам 2-х встреч «Салават Юлаев» ведет в серии с «Сибирью» со счетом 2:0. Следующая игра состоится 31-го марта в Новосибирске.