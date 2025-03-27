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    Тротц: В Овечкине есть нечто особенное

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    Бывший главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц высказался о форварде «Кэпиталз» Александре Овечкине.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «Были времена, когда мы немного сталкивались лбами. Но то, что меня впечатлило в Ови, это то, что у него всегда были страсть и любовь. Не только к игре, но и к жизни.

    Он мог выдержать даже самую тяжелую тренировку, а это свойственно не всем. Игроки его масштаба иногда говорят "пффф", потому что они не привыкли к этому, но он мог это выдержать. Вы могли бросить ему вызов, и он говорил: "Да, ты прав, и я сделаю это".

    По сей день все взгляды прикованы к нему. В нем есть нечто особенное.

    Когда я начал работать с ним, он был расстроен тем, что у него нет Кубка Стэнли, и я тогда сказал: "Тебя не будут помнить по Кубку. Подумай обо всех детях, которые мечтают стать Александром Овечкиным, обо всех людях, которые платят, чтобы смотреть на Александра Овечкина. Потому что он другой. Вы никогда не видели ничего подобного раньше", — приводит слова Тротца The Athletic.

    Напомним, что Овечкину осталось забросить пять шайб до бомбардирского рекорда Уэйна Гретцки.

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