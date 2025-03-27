Епачинцев прокомментировал разгромное поражение от «Салавата»

Главный тренер «Сибири»объяснил итоги разгромного поражения своего клуба в матче плей-офф Кубка Гагарина от «Салавата Юлаева» (0:7, 0-1).

«Все прекрасно видели, что во втором периоде дали глоток воздуха соперникам. За все последние игры не было столько удалений: и "три на пять", и "четыре на пять". С таким большинством соперника не имеем права получать столько удалений, которые были все по делу. Полтора периода была возможность вернуться в игру, зацепиться за голик.

Попытались третий период выиграть, но соперник не позволил, почувствовал запах крови. Это всего лишь одна игра», — сказал Епанчинцев на пресс-конференции после матча.

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Вторая игра серии пройдет 29 марта в Новосибирске.