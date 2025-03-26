Воробьев назвал причину поражения ЦСКА от минского «Динамо»

Главный тренервысказался о поражении в первом матче серии с минским(2:5).

«Удалось хорошее начало, две забросили. Потом сделали свои ошибки, несколько раз не вывели шайбу и удалились в зоне атаки. Это придало сопернику дополнительную энергию. На второй период план был немного другой. Готовимся к следующей игре.

Будем разбираться. Сейчас уже другая ситуация. Это не регулярный чемпионат, а первая игра серии плей-офф. Давайте по игре вопросы», — цитирует Воробьева «Чемпионат».

Следующий матч команды проведут 28 марта снова в Минске.