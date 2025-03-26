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    Воробьев назвал причину поражения ЦСКА от минского «Динамо»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА Динамо Минск
    Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев высказался о поражении в первом матче серии с минским «Динамо» (2:5).

    Илья Воробьев
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    Илья Воробьев

    «Удалось хорошее начало, две забросили. Потом сделали свои ошибки, несколько раз не вывели шайбу и удалились в зоне атаки. Это придало сопернику дополнительную энергию. На второй период план был немного другой. Готовимся к следующей игре.

    Будем разбираться. Сейчас уже другая ситуация. Это не регулярный чемпионат, а первая игра серии плей-офф. Давайте по игре вопросы», — цитирует Воробьева «Чемпионат».

    Следующий матч команды проведут 28 марта снова в Минске.

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