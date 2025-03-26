Воробьев назвал причину поражения ЦСКА от минского «Динамо»

Илья Воробьев Фото: globallookpress.com
«Удалось хорошее начало, две забросили. Потом сделали свои ошибки, несколько раз не вывели шайбу и удалились в зоне атаки. Это придало сопернику дополнительную энергию. На второй период план был немного другой. Готовимся к следующей игре.
Будем разбираться. Сейчас уже другая ситуация. Это не регулярный чемпионат, а первая игра серии плей-офф. Давайте по игре вопросы», — цитирует Воробьева «Чемпионат».
Следующий матч команды проведут 28 марта снова в Минске.