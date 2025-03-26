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    Гатиятулин прокомментировал победу «Ак Барса» над «Автомобилистом» в плей-офф КХЛ

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Автомобилист
    Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвел итоги первого матча 1/8 финала Кубка Гагарина против «Автомобилиста» (4:1).

    Анвар Гатиятулин
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    Анвар Гатиятулин

    «Регулярный чемпионат — это подготовка к плей-офф. Никаких дополнительных слов не нужно, ребята все прекрасно понимают. Хорошая командная победа, готовимся дальше. Первый матч, потребовалось время адаптироваться к интенсивности и жесткости матчей плей-офф.

    Здесь мотивация и так очевидна, не нужны дополнительные слова. Ребята все понимают и готовятся. Обращали внимание на возможные провокации, готовились к ним, ребята правильно реагировали. Билялетдинов не только сейчас с командой, он с нами в течение всего сезона. У нас с ним 2018 идет общение, он делится своим опытом. Для нас это важно», — сказал тренер казанцев на послематчевой пресс-конференции.

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    Второй матч серии также пройдет в Екатеринбурге 28 марта.

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