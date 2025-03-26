Гатиятулин прокомментировал победу «Ак Барса» над «Автомобилистом» в плей-офф КХЛ

Анвар Гатиятулин Фото: globallookpress.com
«Регулярный чемпионат — это подготовка к плей-офф. Никаких дополнительных слов не нужно, ребята все прекрасно понимают. Хорошая командная победа, готовимся дальше. Первый матч, потребовалось время адаптироваться к интенсивности и жесткости матчей плей-офф.
Здесь мотивация и так очевидна, не нужны дополнительные слова. Ребята все понимают и готовятся. Обращали внимание на возможные провокации, готовились к ним, ребята правильно реагировали. Билялетдинов не только сейчас с командой, он с нами в течение всего сезона. У нас с ним 2018 идет общение, он делится своим опытом. Для нас это важно», — сказал тренер казанцев на послематчевой пресс-конференции.
Второй матч серии также пройдет в Екатеринбурге 28 марта.