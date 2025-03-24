ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» завоевал Кубок Континента«Локомотив» — обладатель Кубка Континента, рекорд Джошуа Ливо, расклады перед Кубком Гагарина
    Все новости спорта

    Самсонов стал третьей звездой игрового дня в НХЛ

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вегас Голден Найтс Тампа-Бэй Лайтнинг
    Пресс-служба НХЛ назвала тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня, в котором завершились семь матчей.

    Илья Самсонов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Илья Самсонов

    Российский вратарь «Вегаса» Илья Самсонов признан третьей звездой игрового дня. Россиянин пропустил две шайбы, совершив 35 сейвов в победном матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

    Второй гол в ворота Самсонова был забит за пять секунд до конца матча — отличился соотечественник Никита Кучеров.

    Второй звездой дня оказался нападающий «Каролины Харрикейнз» Тейлор Холл, оформивший хет-трик в матче с «Анахайм Дакс» (5:2).

    Первой звездой стал форвард «Баффало Сэйбрз» Райан Маклауд, отметившийся голом и тремя результативными передачами во встрече с «Виннипег Джетс» (5:3).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Англичане уничтожат латвийцев?
  • Англия — Латвия. Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Будут ли у Польши проблемы с Мальтой?
  • Польша — Мальта. Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Сможет ли «Арсенал» на сей раз избежать ничейного результата?
  • «Урал» — «Арсенал» Тула. Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.31
  • Экспресс дня 24 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Англия — Латвия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Польша — Мальта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Урал — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Литва — Финляндия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Россия — Замбия
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Лихтенштейн — Казахстан
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Молдова — Эстония
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Кыргызстан — Катар
  • Футбол
  • Завтра в 16:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие