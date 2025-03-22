Ротенберг: Сегодняшняя игра показала, что мы играем очень организованно, структурно

Главный тренерподвел итог матча против(3:2 Б).

«68 игр, длинный путь, проделана огромная работа. Мы прошли этот путь достойно, все бились, старались, хорошо подготовились к плей-офф. Сегодняшняя игра показала, что мы играем очень организованно, структурно. Да, были две ошибки, лишние удаления.

Да, соперник провоцировал, наверное, были указания лезть под кожу. Все мы помним серию "Детройт" — "Колорадо", в которых принимал участие Игорь Николаевич. Там было много таких стычек. Надо это терпеть, это хороший урок, надо держать удар ещё лучше», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

СКА с 82 очками пока что занимает шестое место в таблице Западной конференции. У «Торпедо» 71 очко и восьмая строчка.