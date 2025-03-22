«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Ванкувер»: счет матча 5:3, обзор голов

одолел(5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе хозяев дублем отметился Джонни Бродзински. Еще по шайбе забросили Адам Фокс, К'Андре Миллер и Джей Ти Миллер.

У «Ванкувера» отличились Дакота Джошуа, Дрю О'Коннор и Брок Бёзер.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Ванкувер» — 5:3 (0:1, 1:0, 4:2) Голы: Джошуа — 5 (Хьюз, Оман), 11:51 — 0:1. Фокс — 6 (Шнайдер, Отманн), 31:03 — 1:1. Бродзински — 8 (Д. Миллер, Лафренье), 41:39 — 2:1. О`Коннор — 10 (Оман, Манчини), 51:22 — 2:2. К. Миллер — 6 (Трочек, Фокс), 52:40 — 3:2. Босер — 23 (Дебраск), 55:10 — 3:3. Бродзински — 9 (Лафренье, Соуси), 55:47 — 4:3. Д. Миллер — 17 (п.в., Фокс), 59:44 — 5:3Вратари: Шестеркин — Ланкинен (57:29 — 59:44)Броски: 12 (1+5+6) — 39 (11+13+15)Штраф: 10 — 6

После этого матча «Нью-Йорк Рейнджерс» занимает 9-е место в таблице Востока с 74 очками в активе. «Ванкувер» — на 9-й позиции Запада (76 баллов).