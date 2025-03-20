Козлов: Мы бы хотели, чтобы Ливо побил рекорд Мозякина

Главный тренерпрокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(3:1).

Напомним, что нападающий уфимцев Джош Ливо забросил победную шайбу в ворота «Сибири». Форвард сравнялся с рекордом Сергея Мозякина по голам в одном регулярном чемпионате КХЛ.

«Хороший матч, обе команды были заряжены, никто не хотел проигрывать. Было много единоборств и стычек, так что эмоции были. Хорошо сыграли в меньшинстве, зная сильные стороны "Сибири". Александр Самонов сделал в конце ключевой сейв.

То, что Ливо повторил рекорд Мозякина — это не просто цифры. Это рекорд, который держался определённое время. Мы все рады за Джоша, ребята стараются ему помочь. Это престижно и почётно, тем более повторить и побить рекорд нашего лучшего российского бомбардира. Мы бы хотели, чтобы он побил рекорд, мы ему поможем, но хотелось бы, чтобы команда играла правильно.

У нас сейчас в обойме все, кто есть. У нас есть травмы, так что я постараюсь правильно распределить нагрузку в заключительном матче регулярного чемпионата», — цитирует Козлова пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Салават Юлаев» занимает 2-е место в таблице Востока с 91-м очков в активе. В следующей встрече уфимцы сыграют против «Барыса» 22-го марта.