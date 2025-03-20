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    Козлов: Мы бы хотели, чтобы Ливо побил рекорд Мозякина

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Сибирь
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (3:1).

    Виктор Козлов — главный тренер «Салавата Юлаева»
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    Виктор Козлов — главный тренер «Салавата Юлаева»

    Напомним, что нападающий уфимцев Джош Ливо забросил победную шайбу в ворота «Сибири». Форвард сравнялся с рекордом Сергея Мозякина по голам в одном регулярном чемпионате КХЛ.

    «Хороший матч, обе команды были заряжены, никто не хотел проигрывать. Было много единоборств и стычек, так что эмоции были. Хорошо сыграли в меньшинстве, зная сильные стороны "Сибири". Александр Самонов сделал в конце ключевой сейв.

    То, что Ливо повторил рекорд Мозякина — это не просто цифры. Это рекорд, который держался определённое время. Мы все рады за Джоша, ребята стараются ему помочь. Это престижно и почётно, тем более повторить и побить рекорд нашего лучшего российского бомбардира. Мы бы хотели, чтобы он побил рекорд, мы ему поможем, но хотелось бы, чтобы команда играла правильно.

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    • У нас сейчас в обойме все, кто есть. У нас есть травмы, так что я постараюсь правильно распределить нагрузку в заключительном матче регулярного чемпионата», — цитирует Козлова пресс-служба КХЛ.

    После этого матча «Салават Юлаев» занимает 2-е место в таблице Востока с 91-м очков в активе. В следующей встрече уфимцы сыграют против «Барыса» 22-го марта.

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