Тренер «Адмирала»: Ошибки игроков свели на нет усилия

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(1:4).

«Не очень понравилась игра в нашем исполнении. Эпизодами играли. Начали очень робко, пропустили гол в меньшинстве. Взрывались моментами и эпизодами. Зацепились за результат — Гутик забил гол. Ошибки игроков свели на нет эти усилия. С 1:3 тут тяжело отыграться.

Ротация? Мы не давали отдохнуть одним игрокам — дали возможность сыграть другим. Мы посмотрели свой резерв перед плей-офф. Обязательно проанализируем игру этих хоккеистов», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Адмирал» занимает 8-е место в таблице Востока с 68-ю очками в активе, команда уже гарантировала себе место в плей-офф. В следующем матче подопечные Тамбиева сыграют против «Металлурга» 19-го марта.